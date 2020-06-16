На Львівщині СБУ заблокувала діяльність російської "ботоферми"

Служба безпеки України заблокувала на території Львівської області діяльність розгалуженої мережі "ботоферм", які керувались з території країни-агресора. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ у Львівській області.

Оперативниками було встановлено, що організатори "ботоферми" через відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення керували електронними поштовими скриньками та обліковими записами у соцмережах з використанням фейкових персональних даних.

Реєстрацію таких акаунтів в мережі "Інтернет" ділки здійснювали за допомогою SIM-карток українських та російських операторів зв'язку.

"Угруповання зареєструвало кілька тисяч активних акаунтів для поширення у соцмережах недостовірної інформації щодо ситуації в Україні, продовження гібридної війни проти нашої держави та здійснення впливу на свідомість людей з метою поширення негативного настрою в суспільстві та дискредитації української влади", - повідомили в СБУ.

Такі "ботоферми" викрили та заблокували крім Львівщини, ще й у Києві, Сумах, Чернігові та Одесі.

Під час проведення обшуків виявили і вилучили комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми та шлюзи), понад 15 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв'язку України та Росії.

В результаті проведених заходів перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ. За матеріалами Львівський портал