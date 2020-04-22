Нацраду з ТБ і радіо очолила Ольга Герасим'юк

Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 22 квітня обрали нового голову й інший керівний склад регуляторного органу. Про це інформує прес-служба Нацради.

Головою Нацради стала Ольга Герасим'юк, першим заступником голови - Валентин Коваль, заступником голови - Олег Черниш, відповідальним секретарем - Юрій Зіневич.

Перед тим члени Національної ради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим'юк як першого заступника голови та Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря.

Нагадаємо, з 2014 по 2019 роки головою Нацради був Юрій Артеменко, після його звільнення в травні 2019 року члени Нацради не обирали голову, а обов'язки голови виконувала перший заступник голови Ольга Герасим'юк. Заступником голови Нацради з 2015 року була Уляна Фещук, на початку березня 2020 її звільнив президент Володимир Зеленський. Відповідальним секретарем Нацради з 2014 року був Олександр Ільяшенко, зараз він залишається просто членом Нацради. За матеріалами DT.UA