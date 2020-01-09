Нацсовет проводит проверку "Прямого" из-за оскорблений Зеленского

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 9 января назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Детектор медиа".

Сергей Поярков, по словам граждан, которые на него пожаловались, оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Нацсовет зафиксировал эти сюжеты, теперь они будут устанавливать, было ли в них нарушение законодательства.

На какой именно выпуск программы Пояркова пожаловались, члены совета не уточнили. Впрочем, совсем недавно разгорелся скандал с выпуском программы "Поярков News" от 27 декабря 2019 года. Там ведущий называл президента Зеленского "маленьким чмом", "кроворожским ссыкунчиком", а его отца - "тупым".

Отметим, телеканалом "Прямой" официально владеет экс-регионал Владимир Макеенко, но канал все чаще связывают с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем.

"Вести.ua" писали, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию 20 декабря проводил внеплановую проверку спутникового телеканала "Наш" на основании мониторинга, проведенного 19 декабря. В указанный день в эфире лицензиата зафиксировали трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина. По материалам https://vesti.ua