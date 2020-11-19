Нова книга Обами побила рекорд у перший день продажу

Книга колишнього президента США Барака Обами про його шлях у політиці "Земля обітована" за першу добу продажів розійшлася з рекордним тиражем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у вівторок у США і Канаді купили 887 тисяч екземплярів, включно з тими, що були попередньо замовлені.

Книга Барака Обами обійшла за тиражем у перший день продажу бестселер його дружини Мішель Обами "Становлення" з 725 тисячами проданих копій.

Раніше 44-й президент уже випустив книги "Зухвалість надії", "Мрії мого батька", які були дуже популярними у читачів та принесли автору 8,8 та 6,8 млн доларів заробітку відповідно.