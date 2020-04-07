Окупанти на Донбасі скинули з дрона заряд та пошкодили машину знімальної групи - штаб ООС

Російські окупаційні війська обстріляли захисників Красногорівки та скинули з безпілотного літального апарату заряд ВОГ-17, внаслідок чого був пошкоджений автомобіль знімальної групи одного з телеканалів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Сьогодні, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили обстріл українських захисників поблизу населеного пункту Красногорівка. Противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ-17. В результаті атаки БПЛА був пошкоджений автомобіль знімальної групи одного з телеканалів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, граната розірвалася за кілька метрів від транспортного засобу, внаслідок чого осколки влучили в бокове скло та кузов автівки. В салоні в цей час перебували представники ЗМІ та пресофіцер одного з підрозділів ОС, яка здійснювала їх супровід. "Ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав", - повідомили в штабі ООС. За матеріалами Укрінформ.