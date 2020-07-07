Помпео: США розглядають можливість заборони китайської соцмережі TikTok

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що США "безперечно розглядають" введення заборони на додатки китайських соцмереж, зокрема і TikTok. Про це пише Reuters із посилання на заяву Помпео в ефірі каналу FoxNews.

"Я не хотів би випереджати президента, але це те, що ми розглядаємо", - повідомив він.

Можлива заборона пов'язана із застереженнями американських законодавців щодо обробки персональних даних користувачів у TikTok. Їх непокоять китайські закони, які зобов'язують місцеві компанії співпрацювати із розвідувальними службами КНР.

Reuters зауважує, що заява Помпео стала продовженням протистояння найбільших світових економік - КНР та США - яке почалося з торгової війни майже два роки тому та посилилося на фоні дій китайської влади у Гонконгу та спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, що у лютому минулого року Федеральна торгова комісія США наклала штраф на розробників TikTok на $5,7 млн за порушення закону про конфіденційність дітей в Інтернеті.

Сервіс нелегально збирав персональні данні дітей до 13 років без згоди батьків. Потім імена, адреси електронних скриньок, номери телефонів, фото та відео опинялися у відкритому доступі.

6 липня 2020 стало відомо, що компанії Facebook, Google і Twitter тимчасово припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронців Гонконгу після ухвалення Китаєм контроверсійного закону про нацбезпеки регіону. За матеріалами LB.ua