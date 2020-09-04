Протести у Білорусі: сайт МВС республіки зламали та розмістили Лукашенко у список розшукуваних

На сайті МВС Білорусі з'явилася інформація про розшук Олександра Лукашенко і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва. Скріншоти опублікували "Наша ніва" і "Белсат", пише УНН.

На сайті вказано, що Лукашенко і Караєв звинувачуються в "військових злочинах проти білоруського народу". Лукашенко також звинуватили в "узурпації влади".

Очевидно, сайт МВС був зламаний. На момент написання новини він не відкривався.

Напередодні злому зазнав сайт Управління справами президента Білорусі. На його головній сторінці на якийсь час з'явився біло-червоно-білий прапор і фотографії глави відомства Віктора Шеймана в головному уборі Вєрки Сердючки.

Довідка: в Білорусі з 9 серпня тривають акції за відставку Олександра Лукашенка, якого звинувачують у фальсифікації результатів президентських виборів. У перші дні протести супроводжувалися жорсткими разгонами, масовими затриманнями і побиттям затриманих. Зараз білоруська міліція продовжує щодня затримувати десятки протестуючих, але про їх побиття в ізоляторах вже не повідомляється.