Рада НБУ заявляє про замовні публікації у ЗМІ, спрямовані на розбалансування її роботи

Рада Національного банку України (НБУ) заявляє про замовні публікації у засобах масової інформації (ЗМІ), які координуються з одного центру і спрямовані на розбалансування її роботи.

"Останнім часом у ЗМІ активно поширюються інформаційні матеріали, спрямовані на посилення в суспільстві невизначеності щодо завдань і повноважень Ради НБУ. Рада НБУ (...) відзначає замовний характер зазначених публікацій, які координуються з одного центру і націлені на розбалансування роботи Ради НБУ", - йдеться в офіційній заяві органу, яку надав агентству "Інтерфакс-Україна" член Ради НБУ Віталій Шапран.

У заяві також зазначається, що ціллю таких публікацій є також "посилення тиску на незалежність і неупередженість політики Нацбанку".

"Рада НБУ рішуче спростовує будь-які натяки щодо зазіхань на незалежність НБУ і наголошує, що Рада НБУ, як і правління, є невід'ємною складовою Нацбанку, завдання та повноваження якої визначені Конституцією та законами України", - йдеться в документі.

Зазначається, що вимоги до членів Ради НБУ, передбачені ст. 10 закону "Про НБУ", виключають можливість політичного впливу на рішення органу.

"Рада НБУ у своїй діяльності дотримується принципів незалежності та послідовності грошово-кредитної політики НБУ", - йдеться в заяві.

Уточнюється також, що надалі орган ухвалюватиме рішення "виключно відповідно до правових засад діяльності НБУ", визначених Конституцією та законодавством.

"Просимо дотримуватися вимог законодавства та утриматися від деструктивних і політично мотивованих коментарів на адресу і Ради НБУ, і НБУ загалом", - резюмується в заяві.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" члени Ради НБУ Віталій Шапран та Віктор Козюк, у вівторок, 27 жовтня, відбулося заплановане засідання Ради НБУ.

За словами Козюка, орган розглядав питання відповідно до раніше оприлюдненого порядку денного.

Раніше він уточнював, що на засіданні 27 жовтня Рада НБУ розгляне питання, що стосуються монетарних комунікацій, затвердження аудитора та порядку реалізації макропруденційної стратегії НБУ.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" один з учасників засідання, в ньому взяв участь старший економіст МВФ Вім Фонтейн, при цьому був відсутній глава НБУ Кирило Шевченко, який перебуває у відпустці.