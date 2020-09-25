РНБО візьме на облік та перевірятиме українських користувачів "ВКонтакте"

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО візьме та облік та перевірятиме на поширення російського контенту українських користувачів "ВКонтакте".

Про це Данілов повідомив на пресконференції.

"Я б хотів звернути увагу на користувачів забороненого ресурсу. Це так само має бути їхня відповідальність, навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Всі ці користувачі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть розповсюджувати російський контент на теренах України, то вони матимуть певний клопіт з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", - сказав секретар РНБО.

За його словами, питання блокування "ВКонтакте", який змінив проксі-сервер, буде вирішене найближчим часом за допомогою міжнародних партнерів.

"В Україні є інституції, які за це безпосередньо відповідають. Зараз це питання в роботі, і ми вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших міжнародних партнерів ми це питання вирішимо", - додав Данілов.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ. У РНБО заявили, що це може загрожувати нацбезпеці України.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Дія указу заблокувала доступ до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. За матеріалами LB.ua