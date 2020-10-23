СБУ блокувала три "ботоферми", які поширювали фейки перед місцевими виборами

"Ботоферми" забезпечували віддалену реєстрацію облікових записів через російську веб платформу (Фото: СБУ)

Кіберфахівці та слідчі СБУ блокували у Миколаєві та Івано-Франківську діяльність трьох "ботоферм, через які поширювався деструктивний контент напередодні місцевих виборів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Миколаєві оперативники спецслужби встановили, що з початком передвиборчої кампанії зловмисники почали через дві "ботоферми" активно розміщувати матеріали для дискредитації дій державної та обласної влади. Активізувати поширення такого контенту зловмисники планували напередодні та безпосередньо в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Зазначається, що для поширення неправдивої інформації вони використовували низку бот-акаунтів. "Ботоферми" забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних та соціально- орієнтованих ресурсах через російську веб платформу.

За версією слідства, один зі зловмисників також адміністрував у соцмережах групи із загальною аудиторією понад 300 тисяч учасників. Там він розміщував матеріали, які, згідно із висновком лінгвістичної експертизи, містили заклики до зміни меж території чи кордонів України.

Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку і символіку країни-агресора як докази протиправної діяльності. Також вилучено обладнання "ботоферм" - 5 сім-банків на 32 порти кожен, майже 4 тисячі сім- карток.

Водночас в Івано-Франківську місцевий мешканець через "ботоферму" упродовж 3 років надавав замовникам послуги зі створення десятків тисяч фейкових профілів у соцмережах та месенджерах.

За оперативними даними СБУ, напередодні місцевих виборів в Україні клієнтами зловмисника стали переважно абоненти з РФ. Вони використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку, поширення неперевіреної та деструктивної інформації.

Під час обшуку за місцем роботи зловмисника вилучено 2 VoIP шлюзи, 7 USB- модемів, понад тисячу сім-карток та комп'ютер, з якого він здійснював керування ботофермою.

Фігуранту справи у Миколаєві готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. За справою зловмисника в Івано-Франківську розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 ККУ.

Як повідомлялося, з початку року кіберфахівці блокували діяльність 19 ботоферм загальною потужністю понад 60 тисяч ботів, а також 450 інтернет- агітаторів. За матеріалами nv.ua