СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram

Глава Минцифры отрицает, что бот связан с приложением "Дия".

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.

Об этом сообщил в фейсбуке инистр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В Telegram заработал бот, который использует большие объемы персональных данных. Сразу же активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дия". Это невозможно даже теоретически!", - подчеркнул министр.

"Во-первых и главное, "Дия" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного (в десятки, а то и сотни раз), превышает ту, с которой работает Дия". В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. В частности, речь идет о базе данных Приватбанка, а также других частных (негосударственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin", - добавил Федоров.

Ранее руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в фейсбуке, чтосозданный Минцифры главный идентификатор, объединяющий все реестры, соединил данные госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

"Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и - "вишенка" на торте - водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "Дие" его не показывает, а у ребят в базе - есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее. Выводы пусть каждый сделает сам", - добавил Фльонц.

Напомним, в апреле Мицифры заявило, что намерено запустить страховку на автомобиль и оплату штрафов в приложении "Дия". Также на портале планируется запустить регистрацию ООО, статуса безработного и подачу заявлений в ВУЗы. По матеріалам LB.ua