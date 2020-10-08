СБУ просить Google і Apple заборонити додаток "Вконтакте" в Україні

Служба безпеки України звернулася до компанії Google й Apple з проханням заборонити розповсюдження додатки "Вконтакте" на території України. Про те, чи погодяться компанії на співпрацю поки невідомо.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Компанії попросили припинити поширення програми через сервіси "Play Market" і "App Store"

"Так, звернулися. Я не знаю, чому саме зараз, це треба звернутися до фахівців, але, так, звернулися", - повідомила Гітлянська.

Разом з тим, в СБУ зазначили, що поки невідомо, чи погодяться корпорації на співпрацю.

Нагадаємо, в травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж, який вперше був введений ще у 2017 році.

При цьому на початку вересня мережа "Вконтакте" стала доступною на території України через додаток. Тоді в Раді нацбезпеки та оборони заявили, що відновлення роботи додатку може сприяти збору персональних даних російськими спецслужбами.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українських користувачів мережі "Вконтакте" візьмуть на облік в поліції.