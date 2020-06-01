СБУ викрила 385 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки

З початку карантину кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували понад 2,6 тис. спільнот із більш ніж мільйонною аудиторією. Також викрили 385 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про епідемію COVID-19.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що 18 агітаторів діяли за завданням російської сторони. Щодо них порушено кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу). Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові.

"Через соцмережі російські спецслужби й керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантину, проведення акцій протесту, силового захоплення влади й інформаційної підтримки таких неправомірних заходів", - наголошується в повідомленні.

Інформацію про 367 агітаторів СБУ направила до Національної поліції. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, що можуть спричиняти паніку або порушення громадського порядку, у рамках статті 173-1 КУпАП.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему продажу БАДів, які "захищають" від коронавірусу. За матеріалами LB.ua