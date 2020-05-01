SpaceX начнет бета-тестирование коммуникационной сети Starlink примерно через три месяца, а ограниченный доступ к сервису предоставит через полгода, написал глава компании Илон Маск в "Твиттере".

Амбициозный проект по созданию созвездия спутников для раздачи быстрого интернета стал на шаг ближе к практическому запуску сервиса, когда SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников. Теперь их 422 штуки, и сервис технически готов к началу работы в северном полушарии, передает hightech.plus

Вчера Илон Маск, глава Space, рассказал в Twitter, что частные бета-тесты в высоких широтах начнутся примерно через три месяца, а публичные - через шесть. На вопрос, попадает ли Германия в зону высоких широт, Маск ответил утвердительно.

Закрытые испытания почти наверняка будут проходить среди сотрудников SpaceX и Tesla и их семей, точно так же, как обычно Маск проводит все испытания нового программного обеспечения для автомобилей, пишет Ars Technica.

Для приема спутникового сигнала будут развернуты небольшие наземные антенны, которые, в описании Маска, выглядят "как НЛО на палочке". Из сообщений SpaceX не до конца ясно, какова роль этих антенн в создаваемой системе. Вероятно, это приемные клиентские конечные устройства. Главное, что они будут простыми в эксплуатации и обеспечат гигабитную скорость связи с задержкой от 25 до 35 мс, а со временем и менее 10 мс. Это вполне достаточно не только для качественных видеозвонков, но и проведения профессиональных турниров по киберспорту.

Если план Маска воплотится, Starlink окажется в лучшем положении, чем любой другой оператор спутникового интернета. А для жителей труднодоступных районов - на которых Маск, по его словам, ориентируется прежде всего - он может стать единственным вариантом связи, сообщает hightech.plus.