Стало известно, кто снимает и финансирует "Школу онлайн"

Видеоуроки для школьников 5-11 классов снимают специалисты телеканалов и продакшн-студий, среди них - Квартал 95, Мамахохотала и Patriot

Производством видеоуроков для проекта "Всеукраинская школа онлайн" занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, включая Квартал 95, Мамахохотала и Patriot за деньги волонтеров. Об этом Українським новинам сообщила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега.

По ее словам, в съемках участвуют операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты, которые являются как штатными, так и внештатными работниками. "А также "лицами" каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других", - уточнила Селега.

Она также добавила, что эти каналы и студии предоставляют часть производственных мощностей для съемок, а часть аппаратуры является собственностью специалистов-фрилансеров.

В Офисе президента рассказали, что финансируется проект без привлечения средств государственного бюджета, силами и ресурсами волонтеров негосударственных общественных организаций.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать С 6 апреля онлайн транслируется по четыре урока для каждого класса с 5 по 11 по 11 школьным предметам.

30 марта президент Владимир Зеленский анонсировал проект дистанционного обучения, а 31 марта опубликовал список телеканалов, на которых будут транслироваться школьные уроки.

По материалам ЛІГАБізнесІнформ