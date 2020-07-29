TikTok виділив $200 мільйонів новим відеомейкерам

Популярний додаток TikTok запускає власну програму фінансування початківців вартістю 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє news.am.

"Ванесса Паппас, яка управляє операціями TikTok в США, пояснила, що починаючи з серпня американські автори зможуть подати заявку на отримання гранту з загальної суми як підтримку свого "інноваційного" контенту", - йдеться в повідомленні.

Фонд буде повністю розподілений до кінця 2021 року, а після сума виплат може зрости.

Творці можуть подати заявку й пройти кваліфікацію на отримання гранту. Авторам має бути понад 18 років, і їх контент повинен відповідати певним "базовими показниками для підписників". За матеріалами Укрінформ.