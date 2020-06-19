Турецьке видання показало ексучасницю "ВІА Гри" дружиною президента України

Турецьке видання Hurriyet у матеріалі про те, що перша леді України Олена Зеленська заразилася коронавірусом, оприлюднило фото президента України Володимира Зеленського з ексучасницею "ВІА Гри" Вірою Брежнєвою та їхніми "кіношними" дітьми.

Пізніше фото замінили знімком Зеленського без сім'ї, але фото з Брежнєвою залишилося у webcache.

Скріншот: hurriyet.com.tr

У друк також вийшло фото "кіносім'ї" Зеленського. Знімки газети оприлюднили на сторінці "Баба і кіт" у Facebook.

З Вірою Брежнєвою Зеленський знімався в кінофраншизі "Любов у великому місті" та стрічці "Вісім найкращих побачень".

У шлюбі зі своєю дружиною Оленою Зеленський живе з 2003 року. У них двоє дітей - Олександра (2004) та Кирило (2013).

Про те, що дружина президента здала позитивний тест на коронавірус, стало відомо 12 червня. В Офісі президента тоді повідомили, що вона почувається добре, симптомів хвороби у першої леді не було. Після цього першу леді госпіталізували.

Через зараження дружини Зеленський перейшов на особливий режим роботи. В Офісі президента повідомили, що глава держави найближчим часом не проводитиме особистих зустрічей, усі наради перевели в онлайн-режим.

Зеленський, як поінформували на Банковій, щодня проходить тестування на коронавірус, а також медогляд. За матеріалами Гордон.