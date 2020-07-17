Twitter заблокував усі акаунти, які змінювали паролі протягом останніх 30 днів

Twitter заблокував усі акаунти, паролі до яких намагалися змінити протягом останніх 30 днів. Зробили це через нещодавню хакерську атаку на сторінки знаменитостей.

Про це заявили у техпідтримці компанії.

"Якщо ваш акаунт був заблокований, це не обов'язково означає, що вона була під загрозою чи її зламали. Наразі ми вважаємо, що лише невелика частина цих акаунтів була під загрозою", - йдеться у заяві.

Скільки загалом акаунтів заблокували не повідомляється. Коли їх розблокують - також. У техпідтримці запевняють, що зроблять це якомога швидше.

15 липня Twitter піддався масовій хакерській атаці. Зловмисники зокрема зламали акаунти засновника Microsoft Білла Гейтса, засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска та репера Каньє Веста.

Нагадаємо, у лютому були зламані офіційні Twitter-акаунти Олімпійських ігор та Міжнародного олімпійського комітету. За матеріалами Громадське телебачення.