У Івано-Франківську затримали хакера, який викрав "найбільший в історії масив даних" - СБУ

Служба безпеки України затримала в Івано-Франківську хакера зі світовою славою, відомого під ніком "Sanix", який продавав бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном паролів.

Хакер привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки на початку 2019 року, коли виклав оголошення про продаж баз на одному з форумів. Тоді про нього писали західні ЗМІ, такі як The Guardian, Forbes та Newsweek, кажуть у СБУ.

"База даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом викрадених даних", - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що виставлена хакером на продаж база обсягом 87 гігабайтів становить лише маленьку частину із загальної кількості даних, які він викрав. Таких баз було щонайменше 7 на майже терабайт пам'яті. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

Служба безпеки України отримала інформацію, що хакером на псевдонім "Sanix" є, ймовірно, українець, мешканець Івано-Франківської області. Він продавав логіни і паролі до скриньок електронної пошти, пін-коди до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомості про комп'ютери, зламані для подальшого використання у бот-мережах та для організації DDoS-атак.

Під час обшуків за місцем проживання хакера у нього вилучили комп'ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 3 тисячі доларів.

Хакеру готують повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, за ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 5 років в'язниці.

За матеріалами Укрінформ.