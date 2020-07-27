У Росії колишні журналісти «Відомостей» оголосили про створення нового ЗМІ

Колишні журналісти «Відомостей», покинувши газету після зміни керівництва, оголосили про запуск нового онлайн проєкту VTimes.

Планується, що ЗМІ, яке буде висвітлювати не тільки традиційні для «Відомостей» теми, але і такі нові, як, наприклад, здоров'я, екологія та відповідальне споживання, почне роботу восени 2020 року. Засновник «Відомостей» Дерк Сауер стане радником проєкту, а заробляти видання буде коштом краудфандингу і реклами.

«Відмова нових керівників" Відомостей "від принципів якісної журналістики змусив нас піти з видання, в якому ми пропрацювали багато років. Однак ми впевнені, що Росії як ніколи раніше необхідні незалежні джерела інформації, яким можна довіряти, потрібні майданчики для вільного обміну думками та для професійної експертизи », - йдеться в заяві журналістів.

Конфлікт в редакції «Відомостей» почався навесні, коли стала обговорюватися продаж видання. В. о. головного редактора став Андрій Шмаров, який в тому числі забороняв журналістам видання публікувати будь-які тексти на основі опитувань «Левада-центру» і критикувати поправки до Конституції про занулення президентських термінів Володимира Путіна. Він також зобов'язав погоджувати з ним матеріали, за винятком реклами та новин.

Іван Єрьомін, який став власником «Відомостей» в кінці травня, вирішив залишити Шмарова на посаді, попри на його конфлікт з редакцією. Через того, що відбувається з видання звільнилися п'ять заступників головного редактора. За матеріалами "Новая газета".