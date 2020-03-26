У світі різко збільшилася кількість доменів, пов'язаних з коронавірусом

З початку січня 2020 року було зареєстровано понад 16 тис. нових доменів, пов'язаних з коронавірусом.

Фахівці Check Point відзначили вибухове зростання зареєстрованих доменів за останні три тижні (з кінця лютого 2020 г.). Середня кількість нових доменів майже в 10 разів більше, ніж середнє число, виявлене в попередні тижні. Експерти виявили, що 0,8% цих доменів є шкідливими (93 веб-сайту), а ще 19% - підозрілими (понад 2,2 тис. Веб-сайтів).

За останній тиждень було зареєстровано понад 6 тис. Нових доменів - на 85% більше в порівнянні з тижнем раніше.

За даними Check Point, ймовірність того, що домени, пов'язані з коронавірусом, представляють кіберзагрози, на 50% вище, ніж будь-які інші домени, зареєстровані протягом того ж періоду. Це також відноситься до будь-яких іншим доменів, пов'язаних з "сезонними" темами, які хакери зазвичай використовують для кібератак.

Відразу після повідомлення про спалах Covid-19 кіберзлочинці почали використовувати інтерес ЗМІ в якості прикриття для поширення своєї шкідливої ​​активності.

Check Point вважає, що хакери розглядають цю пандемію як прекрасну можливість для зростання свого "бізнесу". Дослідники Check Point виявили кілька "спецпропозицій", пов'язаних з коронавірусом.

За матеріалами Goodnews.