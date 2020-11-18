Українські політики у 2020 році вклали у рекламу на Facebook $5,7 млн

Від початку року і до місцевих виборів 25 жовтня українські політики витратили на рекламу у соцмережах понад 5,7 млн доларів (приблизно 154 млн гривень). Більшість витрат, 5 млн доларів, стосуються вересня і жовтня, коли тривала передвиборча кампанія.

Про це йдеться у звіті громадського руху ЧЕСНО.

Для аналізу витрат експерти використовували дані, які надає Facebook про рекламу. Найстрімкіше росли витрати зі сторінок, які рекламували партії. За перші пів року витрати на рекламу з партійних сторінок становили до 90 тисяч доларів, то у жовтні вони перевищили 1,4 млн доларів.

"Ближче до виборів у мережі з'явилося чимало сторінок, які складно назвати партійними чи сторінками політиків, але вони вели кампанії за і проти на сотні тисяч доларів", - пояснюють експерти.

Топ-20 сторінок за витратами очолює профіль політичної партії "За майбутнє". Її створили у травні 2020 року, а з серпня до жовтня вона вже витратила майже 170 тисяч доларів. На рекламу ставили дописи партійців із регіонів та фрагменти ефірів шоу "Право на владу", де гостем був лідер партії Ігор Палиця.

Загалом у рейтинг потрапили чотири сторінки "За майбутнє" та її представників. Наприклад, третє місце у сторінки Ігоря Палиці, яка витратила 119 тисяч доларів на рекламу, п'яте - у лідера списку "За майбутнє" до Івано-Франківської міськради Олександра Шевченка (65 тисяч доларів), тринадцяте - у "Жіночого руху "За майбутнє"" (45,9 тисячі доларів).

Загалом лідер за витратами серед партій - "Слуга Народу" з 880 тисяч доларів. У сумі враховували всі партійні сторінки в різних областях, сторінки партійців та інші сторінки, які рекламували дописи на підтримку партії. Агітацію за "Слугу Народу" та її кандидатів розміщували щонайменше 319 сторінок, кажуть у ЧЕСНО. За матеріалами Громадське телебачення.