Уряд планує перезапустити українську версію телеканалу Euronews

Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення про впровадження медіапроєкту Euronews Ukraine у 2021 році.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Ця ініціатива спрямована на посилення інформаційної безпеки та просування України за кордоном, пояснили в міністерстві.

Уряд також уповноважив міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка на проведення переговорів з акціонерним ТзОВ "EURONEWS".

"Співпраця з цим досвідченим ЗМІ дозволить розгорнути на вітчизняному медіаринку діяльність новинного центру під брендом Euronews, спрямованого на задоволення інформаційних потреб українського суспільства та висвітлення міжнародних новин суспільно-політичного характеру, а також новин у сфері технологій, бізнесу, культури, туризму, спорту тощо", - зазначили в Мінкульті.

Нагадаємо, Euronews - європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення каналу охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь у 155 країнах світу.

Україномовна версія Euronews почала цілодобове телемовлення 24 серпня 2011 року і припинила роботу у травні 2017 року через проблеми з фінансуванням. З 2015 року ліцензія на українську версію міжнародного телеканалу Euronews належала медіагрупі Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна. За матеріалами LB.ua