В работе Twitter произошел глобальный сбой

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии и других стран.

Большинство проблем, по данным ресурса, связано с сайтом (50%). 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.

Неполадки продолжались с полуночи до 2 часов ночи по Киеву. По материалам Укринформ.