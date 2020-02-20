В работе Twitter произошел глобальный сбой
2020-02-20 10:58
В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии и других стран.
Большинство проблем, по данным ресурса, связано с сайтом (50%). 48% пользователей имели проблемы с Twitter на приложениях в iPhone и iPad и на устройствах с операционной системой Android.
Неполадки продолжались с полуночи до 2 часов ночи по Киеву. По материалам Укринформ.