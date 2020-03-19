В Україні створено сайт для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу.

Сайт під назвою "Солідарність" (http://v2020.org.ua/) створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу.

Як зазначається на цьому ресурсі: "У найбільшій зоні ризику цієї хвороби — літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя".

На сайті збираються та оприлюднюються замовлення від людей, які через похилий вік або стан здоров'я потребують допомоги. "Якщо ви літня людина або в вас є симптоми ГРВІ, кашель, температура — не виходьте з дому! Зробіть заявку тут, та чекайте коли хтось з волонтерів ії візьме, та зв'яжеться з вами" - наголошуеться організаторами ресурсу.

