В Україні триває потужна російська інформаційна агресія - Данілов

Події останніх днів засвідчують, що в Україні триває потужна інформаційна війна з боку Російської Федерації.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"У нас є інформаційна війна кожного дня. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних війн, які тривають у світі. Вони ідуть дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але ці процеси є всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни. І це дуже складно зупинити, тому що вільне суспільство, вільний інтернет, вільні месенджери та канали, які кожного дня з'являються, ну, їх фізично неможливо закрити", - заявив Данілов.

Як повідомлялось, Служба зовнішньої розвідки України 10 липня оприлюднила заяву, де зазначила, що Росія продовжує інформаційні спецоперації в Україні та намагається використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

Днями позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців. Також раніше Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена. За матеріалами Укрінформ.