В Україні видаватимуть офіційні електронні адреси
Українці зможуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами.
Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Електронну адресу будуть присвоювати тим, хто оформляє паспорт або змінює, а також за власним бажанням.
Офіційні електронні адреси мають намір давати таким категоріям:
юрособам; фізособам-підприємцям; адвокатам; арбітражним керуючим та іншим.
Відповідно до законопроєкту, така процедура повинна спростити спілкування між бізнесом і державою.
Листи, надіслані на зареєстровану електронну пошту, будуть вважатися офіційно врученими, і не вимагатимуть додаткового підтвердження.
Ідентифікатором для юридичних осіб буде визначатися код згідно ЄДР, а для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер картки платників податків.
Такий медом офіційного спілкування буде використовуватися для листування з судами й будь-якими іншими держорганами.
Також Центральна виборча комісія дозволила виборцям документально не підтверджувати фактичне місце проживання.
Тепер, щоб зареєструватися необхідно буде написати заяву і вказати адресу, за якою виборець проживає і яку хоче визначити його новою виборчою адресою.
За матеріалами ICTV Факти