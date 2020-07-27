В Україні видаватимуть офіційні електронні адреси

Українці зможуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами.

Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Електронну адресу будуть присвоювати тим, хто оформляє паспорт або змінює, а також за власним бажанням.

Офіційні електронні адреси мають намір давати таким категоріям:

юрособам; фізособам-підприємцям; адвокатам; арбітражним керуючим та іншим.

Відповідно до законопроєкту, така процедура повинна спростити спілкування між бізнесом і державою.

Листи, надіслані на зареєстровану електронну пошту, будуть вважатися офіційно врученими, і не вимагатимуть додаткового підтвердження.

Ідентифікатором для юридичних осіб буде визначатися код згідно ЄДР, а для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер картки платників податків.

Такий медом офіційного спілкування буде використовуватися для листування з судами й будь-якими іншими держорганами.

Також Центральна виборча комісія дозволила виборцям документально не підтверджувати фактичне місце проживання.

Тепер, щоб зареєструватися необхідно буде написати заяву і вказати адресу, за якою виборець проживає і яку хоче визначити його новою виборчою адресою.

За матеріалами ICTV Факти