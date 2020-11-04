Вибори в США: Twitter приховав запис Трампа про вкрадену в нього перемогу

Керівництво соцмережі Twitter приховало повідомлення президента США Дональда Трампа про те, що у нього намагаються вкрасти перемогу.

"Цей твіт містить спірний контент, який може вводити в оману щодо того, яким чином можна взяти участь у виборах або іншому цивільному заході", - йдеться в повідомленні Twitter, розміщеному замість тексту Трампа.

Раніше Трамп написав: "Ми на великій висоті, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити цього. Голоси не можуть бути підраховані після закриття виборчих дільниць!" - написав він у Twitter.

"Велика перемога!" - додав Трамп.

Трохи раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що перебуває на шляху до перемоги на виборах.

"Я впевнений у тому, що ми йдемо до перемоги на цих виборах", заявив Байден, звертаючись до своїх прихильників. За матеріалами Інтерфакс-Україна.