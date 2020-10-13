Вибори в умовах COVID-19: в Україні запустили освітній серіал

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал до місцевих виборів-2020 про роботу дільничних виборчих комісій.

Презентація серіалу відбулась 13 жовтня в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Дільнична виборча комісія - це остання і найближча до виборців ланка, відповідальна за організацію, підготовку та проведення виборів. Утім цього року на команду ДВК покладено додаткову відповідальність - забезпечити волевиявлення громадян в умовах коронавірусу. Здоров'я та безпека українців відтепер на першому місці. Дотримання цієї надважливої місії лягло в основу нового освітнього серіалу про ДВК, який ми раді презентувати сьогодні", - розповіла під час презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

У серіалі також розповідається про те, як працювати на дільницях, як їх правильно обладнати, як рахувати голоси до всіх виборів та як транспортувати документацію до територіальної виборчої комісії.

Презентація серіалу "ДВК. Про роботу дільничних виборчих комісій" / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський зазначив, що серіал може допомогти зрозуміти, в які процеси та етапи місцевих виборів залучені члени дільничних виборчих комісій і які завдання у них є та яка відповідальність лежить на членах ДВК.

Курс складається з 10 серій і вже доступний на платформі Дія.Цифрова освіта.

Як повідомляв Укрінформ, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено понад 30 освітніх серіалів у різних сферах.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. За матеріалами Укрінформ.