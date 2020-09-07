Відома телеведуча звільнилася з "1+1"

Українська телеведуча Юлія Бориско повідомила у Facebook, що більше не працює на телеканалі "1+1".

"Відсьогодні я більше не працюю на "1+1". Крок у нікуди. Це моє друге розлучення з каналом. Уперше - 2004-го - звільнилася сама, за кілька днів до Помаранчевої революції - через цензуру, "темники" [Віктора] Медведчука. Зараз офіційне формулювання - "за угодою сторін".

"Канал вимагав більше, ніж я могла йому дати. І ми з ним уже кілька разів підходили до цієї межі", - написала вона.

За словами Бориско, останніми роками її мучили питання: що доброго вона робить у світі й чи виконує своє призначення.

"Відповідь була психосоматичною. Я перестала світитися, скотилася у тривале безсоння - і це вже фізично вбивало мене, вимагаючи змін", - зізналася телеведуча.

Вона підкреслила, що більша частина її професійного життя пов'язана з "Телевізійною службою новин" (ТСН), де вона почала працювати з 2001 року.

Бориско подякувала колегам за співпрацю та зазначила, що завжди виходила в ефір з усвідомленням того, про що говорить.

"Завжди шукала ідеї та слова, щоб внести у свої ефіри і сюжети світло та гумор. Вірила, що ці плюси затьмарюють мінус, яким у нашій сфері вважають непублічність, нелюбов до світських заходів та інтерв'ю. Начебто глядачі мене ідентифікували не як Юлію Бориско, а як "руденьку із ТСН". Що ж, мені це подобалося", - написала вона.

Бориско додала, що на фото, яким вона супроводила пост, зображена з єдиною особистою річчю, яка в неї була на роботі. На знімку Бориско тримає в руках чашку з букетом квітів.

Юлія Бориско народилася 28 листопада 1978 року у Львові. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Її першим місцем роботи була львівська газета "Експрес". Після переїзду 2000 року в Київ була журналісткою ТРК "Експрес-Інформ". З 2001 року працювала на "1+1". За матеріалами Гордон.