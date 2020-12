З 2021 року в Україні різко подорожчає мобільний зв'язок: нові ціни операторів

"Київстар" збирається підняти ціни на свої послуги з 1 січня, а lifecell - з 13 січня

Починаючи з січня 2021 року українські мобільні оператори суттєво підвищать ціни на деякі свої послуги, а також внесуть зміни в тарифні сітки. Це стосується операторів "Київстар", Vodafone і lifecell.

Про це повідомляє" Сегодня".

Відзначається, що кожен оператор буде підвищувати ціни на тарифи в різний час.

Vodafone - з 28 грудня.

Їх найпростіший тариф "4G Smart XS" подорожчав на 10 гривень - з 35 до 45 гривень.

Зросли також тарифи й на пакети Vodafone Smart S - до 85 гривень, Vodafone 4G Smart M - до 130 гривень.

Оператор зазначив, що таке зростання цін пов'язане з тим, що з моменту запуску цих тарифів зросло споживання і збільшилося навантаження на мережу. Через це, відповідно, зросли й витрати на підтримку інфраструктури та розширення ємності.

"Київстар" - з 1 січня

Оператор встановить мінімальну ціну контрактних тарифів від 100 грн в місяць. А контрактних абонентів, які користуються послугами три роки й більше, переведуть на нові тарифні плани. Для прикладу, тариф "Безлім" подорожчає майже у два рази - з 95 гривень до 175 гривень на місяць.

В "Київстарі" зростання пояснили тим, що "ціни не можуть довго час залишатися колишніми". Відзначили, що на їх нові ціни впливає інфляція, курс валют, витрати на модернізацію і будівництво мереж.

lifecell - з 13 січня

В "Лайфі" заявили, що підвищувати збираються застарілі тарифні плани, частина з яких - акційні. Так, для деяких абонентів буде змінена вартість послуг на 4 тижні/30 днів, для деяких інших - на один день.

Так, це стосується тарифних планів "Лайфхак", "Інтернет Жара", "Залізна двадцятка", "4 безліміт 2019", "Спека GO", "Спека GO PLUS", "Комфорт".

До 28 лютого абонентам цих тарифних планів буде надано право безкоштовно змінити свій на будь-який інший з відкритих для підключення.