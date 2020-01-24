Закон о дезинформации: вместо тюрьмы будут общественные работы

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убеждает, что законопроект о дезинформации не предусматривает тюремного заключения.

Об этом Бородянский рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он. Бородянский добавил, что если есть три таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

"Она не предполагает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение Европейского суда по правам человека. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - подытожил Бородянский.

Ранее, глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил, что в новом законопроекте о медиа Кабмин может предусмотреть штрафы и запрет на занятие журналистикой. По материалам ГолосUA.