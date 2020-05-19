Закон про медіа Рада відправила на доопрацювання до профільного комітету

Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт No2693 "Про медіа".

Пропозицію про направлення до Комітету для підготовки на повторне перше читання законопроєкту про медіа підтримали 278 народних депутатів.

Раніше Національна спілка журналістів України закликала Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики призупинити розгляд проєкту закону про медіа.

"В умовах глобальної економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, парламенти та уряди країн світу приймають оперативні рішення для порятунку медіа як ключової галузі в демократичному суспільстві. Спираючись на міжнародний досвід, Національна спілка журналістів України розробила "Антикризову програму підтримки для друкованих та онлайн ЗМІ", підготовлену за підсумками опитування й консультацій із майже 100 редакціями з усієї України", - наголошується у відкритому листі НСЖУ.

Як зазначається, дослідження показало, що 82% українських редакцій постали перед економічними труднощами - зокрема, втратою рекламодавців. Медіа змушені згортати реалізацію нових проєктів, скорочувати обсяги виробництва або припиняти діяльність на час карантину. Почалися звільнення співробітників ЗМІ, зменшення заробітних плат, поширеною є практика масових неоплачуваних відпусток.

У НСЖУ інформують, що з дня оприлюднення Антикризової програми минув уже місяць, і негативні явища у сфері медіа лише посилилися.

В організації зазначають, що, за оцінками редакцій, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) (реєстр. No 3377) не містить ефективних інструментів для допомоги українським медіа, особливо друкованим та онлайн- ЗМІ. "Переконані, в цих умовах парламент повинен вдатися до негайних кроків назустріч вітчизняним медіа. Сподіваємось, Комітет є відкритим до дискусій із журналістами, просимо в роботі Комітету врахувати думку медіаспільноти, яку представляє Національна спілка журналістів України (19 000 членів), - закликають в НСЖУ.

Там конкретизували, що йдеться про те, щоб призупинити розгляд законопроєктів, спрямованих на посилення регулювання у сфері медіа (проєкт закону "Про медіа"), їх доопрацювання здійснювати лише після дієвої державної підтримки українських ЗМІ; зосередити зусилля парламентського Комітету на розробці законодавчих рішень для негайної підтримки медіа в час карантину та економічної кризи; у співпраці з журналістською спільнотою підготувати законопроєкт, що міститиме механізми забезпечення економічної стабільності та фінансової незалежності медіа

Зазначимо, що 30 квітня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт "Про медіа" направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа, з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Як повідомлялося, законопроєкт No2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.