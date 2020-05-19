Заяви Гіркіна можуть використати для розслідування військових злочинів на Донбасі - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора долучить до матеріалів розслідування злочинів на Донбасі заяви колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у коментарі Українській правді.

"Використання органами прокуратури та досудового розслідування інформації з інтерв'ю підозрюваних і обвинувачених осіб досить поширена світова практика. Такі інтерв'ю цінні додатковими фактажем, деталями", - заявив він.

За словами Мамедова, слідчі детально проаналізують конкретні факти вчинення Гіркіним особливо тяжких злочинів, озвучені ним же самим в майже 4- годинному інтерв'ю.

У розмові з Гордоном колишній "міністр оборони ДНР" заявив, що саме він віддав наказ розстріляти активістів Євромайдану Юрія Дяковського та Юрія Поправку, закатовані тіла яких було знайдено в річці Казенний Торець поблизу Слов'янська.

Представник Офісу генпрокурора не виключив, що заяви Гіркіна поповнять матеріали розслідувань про військові злочини РФ і злочини проти людства. Йдеться про відомості про контроль бойовиків і постачання Росією зброї на Донбас.

Нагадаємо, що 18 травня вийшло інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним.

Після розмови з Гіркіним під офіс Гордона в Києві прийшли кілька десятків активістів та закидали будівлю яйцями.

За тиждень до цього Гордон оприлюднив майже 3-годинне інтерв'ю з колишнім "прокурором" анексованого Росією Криму Наталією Поклонською, яке викликало критичну реакцію на його адресу.

За матеріалами Новое Время