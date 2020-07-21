Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження 5G

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю. Окрім того, в Україні цього року 5G не впроваджуватимуть. Про це йдеться у його відповіді на петицію No22/092038-еп про заборону впровадження 5G через негативний вплив на здоров'я людей, передає УНН.

"На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю", - йдеться у відповіді Президента.

Також він додав, що, за інформацією ВООЗ, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров'я бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G.

"Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G у розповсюдженні COVID-19 або будь-якої іншої хвороби чи інфекції. На момент появи COVID-19 переважна більшість країн не мала, і на цей час не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти розповсюдженню COVID-19", - також додав Зеленський.

Окрім того він зазначив, що наразі не затверджено плану заходів щодо впровадження 5G в Україні у 2020 році.

Петиція No 22/092038-еп із закликом заборонити впровадження 5G в Україні "через вкрай негативне його впливання на здоров'я", адресована Президенту Володимиру Зеленському, набрала необхідну кількість підписів.