"1+1" заявив, що не має інформації про перевірку телеканалу з боку СБУ

Телеканал "1+1" не підтверджує інформації радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака Михайла Подоляка про перевірки структури власності каналу Службою безпеки України. Про це "1+1" повідомив виданню "Гордон" 18 лютого.

"Подоляк прокоментував, що "проводиться комплексна перевірка по "1+1", у тому числі СБУ". Група "1+1 медіа" заявляє, що ця інформація компанії невідома. Медіахолдинг не отримував запитів із боку СБУ і не володіє жодними даними щодо цієї "перевірки", - ідеться в заяві телеканалу.

В опублікованому 18 лютого інтерв'ю "РБК-Україна" радник Єрмака повідомив, що СБУ проводить перевірку щодо "1+1". "Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який є вплив на управління, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій", - сказав Подоляк.

Телеканал "1+1" пов'язаний із бізнесменом Ігорем Коломойським.