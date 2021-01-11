Акції Twitter обвалилися після блокування акаунта Трампа

Акції компанії Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший день торгів після того, як соцмережа назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Компанія заявила, що зупинка роботи акаунта Трампа, який налічував понад 88 мільйонів підписників, пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму будівлі Конгресу США.

У понеділок уранці акції компанії, що котируються у США, також впали на 8%.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися в будівлю.

Під час зіткнень у Конгресу загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людини.

Конгрес США все ж затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.

8 січня Twitter заявив, що назавжди заблокував обліковий запис Дональда Трампа - "через ризик подальшого підбурювання до насильства".

Невдовзі генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що профілі Трампа у цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані аж до інавгурації Байдена.