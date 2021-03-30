Аваков запропонував створити російськомовний проукраїнський телеканал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал для боротьби з пропагандою Російської Федерації на міжнародному інформаційному ринку.

"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що треба вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і дозволити їй вільно розвиватися", - написав Аваков у Facebook.

Міністр переконаний, що державною може бути тільки українська мова - як мова суб'єктної, суверенної країни.

"Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні - мови спілкування та культури, сімейна спадщина, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям", - зазначив він.

"Більш того, в контексті підлої гібридної війни, розкритої проти України путінським режимом, в якому пропаганда така велика - ми не тільки можемо, а й маємо використовувати російську мову для контрпропаганди", - наголосив Аваков.

За його словами, для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо мати змогу отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою.

"Світ повинен знати правду і розуміти різницю між новинами і фейками російської пропаганди", - наголосив Аваков.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов закликав максимально уникати вживання терміну "Донбас", бо він, на його думку, став наративом, нав'язаним країною- агресором.

За матеріалами LB.ua