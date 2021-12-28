Депутат зі «Слуги народу» Ковальов купив «4 канал»

Народний депутат із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олексій Ковальов купив телемовник "4 канал".

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Укрінформ.

"Наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди "плюс" нові додаткові можливості забезпечать 4-му каналу можливість дуже швидко стати одним із лідерів серед інформаційних каналів", – зазначив парламентарій.

Він наголосив, що проукраїнський вектор телеканалу буде збережено. Окрім цього, Ковальов поінформував, що під час знайомства з колективом "4 каналу" підписав редакційну угоду щодо збереження незалежної редакційної політики телеканалу.

Інформацію щодо купівлі телеканалу Ковальов також підтвердив у коментарі Укрінформу.

Згідно з даними YouСontrol щодо ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", яке мовить під логотипом "4 канал", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов. Так, частка його власності становить 100%. Своєю чергою, кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу вказано Івана та Наталію Ковальових, які, ймовірно, є батьками народного депутата.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року колишній народний депутат, лідер політичної партії "Громадський рух "Народний контроль" Дмитро Добродомов став власником 50% статутного капіталу "4 каналу", решта 50% компанії належали Андрію Мисику. Добродомов також обіймав посаду директора телеканалу. Фото: facebook.com / Олексій Ковальов