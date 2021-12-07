Експерт пояснив, як виявити "фабрику фейків" через аналіз метаданих

Для якісної боротьби з дезінформацією треба вирахувати та реагувати на її розповсюджувачів, радше ніж працювати із кінцевою аудиторією, на яку вона спрямована.

Про це заявив під час Kyiv Stratcom Forum американський експерт із протидії дезінформації Дуван Лі, співзасновник і гендиректор Інституту безпеки та технологій (США), передає Укрінформ.

"Як у будь-якому ланцюгу постачання, у дезінформації також є її постачальники, дистриб'ютори та безліч логістичних інструментів, які просувають пропаганду і дезінформацію, передусім ту, за створенням якої стоять уряди, а також роздрібні розповсюджувачі - ті засоби масової інформації, які надають дезінформацію для споживання кінцевим користувачем", - пояснив Дуван Лі.

В той час як аналітики традиційно спрямовують увагу на споживачів дезінформації, "ми намагаємося розібратися, хто створював цей контент, приймав рішення про його розповсюдження, адже наша аналітика великих масивів даних дозволяє надати відповіді на ці питання".

Порівнюючи дезінформацію із забрудненням навколишнього середовища, експерт відзначив, що завданням є знайти "фабрику, що розганяє дезінформацію по трубах", особливо коли йдеться про дезінформацію державного рівня, зокрема ту, що розповсюджується Росією.

До аналізу дезінформації треба ставитися так само, як і до вивчення будь- якого придбаного продукту, на упаковці якого можна знайти дані про виробника та характеристики товару, вважає експерт.

Саме завдяки аналізу метаданих можливо отримати відомості про походження дезінформації, підкреслив Дуван Лі, додавши, що від цього надалі можливо проаналізувати шляхи її потрапляння в конкретне середовище, на яке вона націлена.

7 і 8 грудня 2021 року у столиці України проходить Kyiv Stratcom Forum - перший міжнародний форум зі стратегічних комунікацій в Україні. У його роботі беруть участь дипломати НАТО і ЄС, українські посадовці, представники українських громадських організацій, що спеціалізуються на стратегічних комунікаціях і боротьбі з дезінформацією. Організатором форуму виступив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.