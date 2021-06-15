Гордон запустив власну онлайн-академію

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон у травні запустив власну онлайн-академію, яка дістала назву "Академія Дмитра Гордона".

"З огляду на те, що мої підписники живуть як у пострадянських країнах, так і в Європі, Америці та Азії, я вирішив створити закриту спільноту без інформаційного шуму, поверхневості і хейту. Я запускаю власну онлайн- академію, у лекціях і навчальних курсах якої я і мої друзі - видатні бізнесмени, політики, діячі мистецтв і просто знаменитості - щедро ділитимемося з вами досвідом і всіма секретами свого успіху, а також створюватимемо якісно новий рівень освіти. На платформі моєї академії щомісяця виходитимуть нові ексклюзивні лекції з різних тем. Також ми проводитимемо щомісячні прямі ефіри у форматі питання-відповідь", - розповів Гордон про новий проєкт у своєму відеоблозі.

На сайті Академії Дмитра Гордона публікують відеоблог журналіста, аудіоподкасти і статті на актуальні політичні та економічні теми. Також підписникам доступні навчальні онлайн-курси із саморозвитку, бізнесу, інвестицій та спільні курси Гордона з видатними політиками, бізнесменами і знаменитостями.

Усі матеріали, які пропонує академія, абсолютно ексклюзивні, їх немає у відкритому доступі, підкреслив журналіст.

Підписники академії матимуть можливість поставити запитання безпосередньо Гордону і отримати відповідь як на платформі самої академії, так під час прямих ефірів із журналістом.

В академії доступно кілька форматів підписки, зараз пакети продають за зниженою ціною: за $14 на місяць можна отримати доступ до нових матеріалів і знижку в розмірі 5-10% на платні продукти академії (майстер-класи, курси, марафони), річний абонемент коштує $175 або $315. За $315 підписники отримують безлімітний доступ до всіх матеріалів академії, зокрема майстер- класів, курсів та марафонів.

Зараз у "Базі знань" на сайті академії доступні відеоблоги Гордона на такі теми: "Що сталося між Росією і Україною?", "Як одному йти проти всіх і перемагати?", "Як не зійти з розуму?", "Де зберігати гроші, чи варто брати кредити і як не прогоріти?" тощо.

Наприкінці червня стартує чотиритижневий марафон "Як стати по-справжньому успішним, знайти свою справу і реалізуватися в кар'єрі, професії та бізнесі". До курсу ввійде 14 відеолекцій Гордона. Журналіст обіцяє, що слухачі курсу навчаться вибудовувати корисні зв'язки, перемагати після поразок, правильно добирати і мотивувати співробітників, правильно ризикувати і змінювати хід історії, а також "відкривати будь-які закриті двері".

"Завдяки цій платформі багато людей зможуть побувати на моїх інтерв'ю і побачити залаштункове життя, зможуть поставити запитання безпосередньо тим, хто у мене в гостях на інтерв'ю. Завдяки цій платформі люди, які вже знають про життя, здавалося, усе, зможуть ділитися найпотаємнішим, найбільш наболілим і робити життя багатьох людей іншим", - розповів Гордон про свою академії в ефірі телеканала "Україна 24". За матеріалами Гордон.