Хакери поцупили дані понад 500 мільйонів користувачів Facebook

На хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Business Insider.

Опубліковані хакерами дані містять особисту інформацію користувачів соціальної мережі зі 106 країн світу. Зокрема, хакери злили у мережу дані 32 мільйонів користувачів з США, 11 мільйонів користувачів з Британії та 6 млн з Індії.

Хакери опублікували телефонні номери, повні імена користувачів, місце та дату народження, біографічні дані, а в деяких випадках навіть адреси електронних скриньок.

Дослідники з питань безпеки, опитані виданням, попереджають, що ці дані можуть використовуватися хакерами для видавання себе за інших людей та вчинення шахрайських дій.

Компанія Facebook наразі не відповіла на численні запити щодо коментарів.

Це вже не перший витік даних користувачів Facebook. У 2019 році у Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі. Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро на за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку. За матеріалами Укрінформ, РБК-Україна.