Instagram почав працювати зі збоями
2021-09-02 17:08
У четвер, 2 вересня, соціальна мережа Instagram в низці країн, зокрема і в Україні, почала працювати зі збоями, інформує "Суспільне".
Ще вранці почали надходити перші звернення про проблеми з соцмережею.
Відповідно до даних сервісу, у 64% користувачів, що направили звернення, виникли проблеми із завантаженням стрічки, 23% не можуть залогінитися, а у 13% повністю не працює сайт.
Користувачам видає помилку Could not refresh feed.
Найбільше звернень про збої в роботі Instagram надійшло зі США та декількох європейських країн, зокрема України.