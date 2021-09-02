Instagram почав працювати зі збоями

У четвер, 2 вересня, соціальна мережа Instagram в низці країн, зокрема і в Україні, почала працювати зі збоями, інформує "Суспільне".

Ще вранці почали надходити перші звернення про проблеми з соцмережею.

Відповідно до даних сервісу, у 64% користувачів, що направили звернення, виникли проблеми із завантаженням стрічки, 23% не можуть залогінитися, а у 13% повністю не працює сайт.

Користувачам видає помилку Could not refresh feed.

Найбільше звернень про збої в роботі Instagram надійшло зі США та декількох європейських країн, зокрема України.