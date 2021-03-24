Из документов Word в обычную презентацию PowerPoint - новая функция от Microsoft

Новую функцию для документов Word, позволяющую легко преобразовать обычные документы в презентацию PowerPoint, запустила компания Microsoft, 23 марта сообщил сайт техподдержки компании.

По данным техподдержки, презентации PowerPoint можно сделать в браузерной версии документов Microsoft Word. Данная функция требует подписки Microsoft 365 и она не поддерживается в браузерах Internet Explorer и Safari.

Для создания презентацию из документа Word, необходимо открыть меню "Файл", выбрать опцию "Экспорт"и выбрать вариант "Экспорт в презентацию PowerPoint".

Пользователю предложат выбрать тему презентации, перед ее сохранением будет показано превью. Файл сохранится в корневую папку OneDrive.

Отмечается, что сейчас функция доступна только на английском языке. Она поддерживает только текстовое содержимое, пока поддержка медиаконтента недоступна. В презентацию можно добавить свои медиафайлы уже после того, как документ Word экспортирован в PowerPoint.