"Канали Медведчука" створили нове ТОВ зі статутним капіталом у 100 грн

Українські телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK, проти яких президент Володимир Зеленський запровадив санкції, створили нове Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) зі старою назвою.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - написав він.

За даними Ткаченка, ТОВ було зареєстровано 18 лютого - за два тижні після блокування каналів в українському ефірі. Статутний капітал ТОВ "Медіахолдинг "Новини" становить 100 гривень, а його засновниками є 100 осіб.

"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби - суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої "діяльності", - запевнив міністр.

Зазначимо, серед акціонерів ТОВ вказані Єгор Бенкендорф, В'ячеслав Піховшек, Руслан Коцаба.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Медведчука - Тараса Козака, а також його телеканалів - 112, ZIK і NewsOne. Санкції щодо каналів передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. Після введення санкцій канали поступово почали зникати на кабельному телебаченні. В Офісі президента заявили, що РНБО отримала від СБУ докази, що ці канали тривалий час фінансуються з Росії.

Телеканали у спільній заяві назвали санкції політичним тиском і розправою. Вони звинуватили владу у придушенні свободи слова. Голова Нацспілки журналістів теж назвав санкції "наступом на свободу слова".

Зеленський та голова СБУ назвали санкції боротьбою з пропагандою Росії. США і Євросоюз підтримали санкції, а Росія (очікувано) виступила проти. Фракція ОПзЖ ухвалила на з'їзді резолюцію про початок процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського. За матеріалами babel.ua