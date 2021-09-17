Киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму, , работавшую на срыв национальной программы вакцинации

Киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму, которая распространяла среди украинских интернет-пользователей фейковую информацию, направленную на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации. Мощность "фермы" составляла более 5 тысяч ботов.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские кураторы снабдили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5 тысяч учетных записей в сети "Фейсбук", которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдопрофили.

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В рамках уголовного производства следователи СБУ проводят досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных граждан к противоправной деятельности изъяли, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

Мероприятия по разоблачению преступников проводились Управлением СБУ в Днепропетровской области при кураторстве департамента кибербезопасности СБУ под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.