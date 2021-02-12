Китай припинив мовлення телеканалу BBC World News

Рішення стало відповіддю на заборону використання CGTN у Великій Британії.

У четвер регулятор мовлення Китаю заборонив BBC World News, звинувативши його в порушенні правил після неоднозначного повідомлення про його поводження з уйгурською меншістю в країні.

Рішення було прийнято всього через кілька днів після того, як британський регулюючий орган відкликав ліцензію китайської телекомпанії CGTN за порушення британського закону про державну власність і викликав гнівні звинувачення в цензурі з боку Лондона.

Британія також заборонила китайській телекомунікаційній групі Huawei брати участь в її мережі 5G після того, як США висловили побоювання щодо шпигунства.

В оприлюдненій напередодні заяві Пекінського національного управління радіо і телебачення (NRTA) йдеться, що повідомлення BBC World News про Китай були визнані такими, що"серйозно порушують" правила мовлення.

Це включає "вимогу, щоб новини були правдивими і чесними" і не "завдавали шкоди національним інтересам Китаю".

NRTA "не дозволяє BBC продовжувати мовлення в Китаї і не приймає її нову щорічну заявку на мовлення", йдеться в заяві, передає АFP.

BBC заявила, що "розчарована" цим кроком, який стосується материкового Китаю, де канал вже піддався цензурі і доступний тільки для міжнародних готелів.

"BBC є самим надійним міжнародним агентством у світі і передає новини з усього світу справедливо, неупереджено, без страху і переваг", - заявила прессекретар BBC.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав заборону "неприйнятним обмеженням свободи ЗМІ".

"У Китаї діють одні з найсуворіших обмежень свободи ЗМІ та інтернету в усьому світі, і цей останній крок тільки зашкодить репутації Китаю в очах усього світу", - додав він.

BBC також показала серйозний документальний фільм, в якому Китай звинувачується в приховуванні витоків пандемії Covid-19 навколо міста Ухань в кінці 2019 року.

Китай минулого тижня заявив, що рішення британського регулювального органу Ofcom прибрати CGTN з ефіру було засновано на "ідеологічних забобонах і політичних причинах".

Ofcom заявив, що власник ліцензії CGTN, Star China Media Ltd, не зміг довести, що у нього є редакторський нагляд за мережею, і що пропонована передача іншій медіагрупі як і раніше буде пов'язувати її з Комуністичною партією Китаю. За матеріалами ZN.ua