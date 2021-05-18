Коли та де дивитися перший півфінал Євробачення 2021

Вже дуже скоро, 18 травня, в Роттердамі розпочнеться пісенний конкурс Євробачення 2021, на якому Україну представить гурт Go-A.

Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення 2021 - читайте на Фактах ICTV.

Перший півфінал пісенного конкурсу пройде у вівторок, 18 травня, о 22.00 за київським часом. Пряму трансляцію в Україні можна буде подивитися на телеканалах - СТБ і U: Перший.

У ньому візьмуть участь 16 країн, зокрема й Україна, гурт-представник якої виступить під 15-м номером.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 лідирує Франція, яку представлятиме співачка Barbara Pravi. На другому місці розташувалася Італія - гурт Maneskin. Третє місце займає виконавиця із Мальти - Destiny.

Український гурт Go-A розташувався на 8 місці. Останню 39 сходинку посідає Грузія. за матеріалами ICTV Факти.