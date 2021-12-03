Корнієнко спростував створення "медіахолдингу Зеленського"
Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко спростував чутки щодо створення медіахолдингу президента України Володимира Зеленського, метою якого має стати медійна підтримка фракції "Слуга народу".
Про це Корнієнко заявив 3 грудня у кулуарах парламенту, повідомляє LB.ua.
"Як ви собі уявляєте юридично в один холдинг оформити державний телеканал, який регулюється окремим законом про іномовлення, канал "Рада", який регулюється регламентом Верховної Ради і різними внутрішніми документами, повністю комерційний "24 канал", інше державне підприємство "Голос України" та "Урядовий кур'єр"? Ми науковою фантастикою не займаємося", - наголосив Корнієнко.
Про те, що команда Зеленського зацікавлена у створенні медіахолдингу, до якого увійшли б державні телеканали "Дом" та "Рада", а також приватний "24 канал", повідомив 30 листопада "Телеграф". За даними видання, метою появи такого медіаресурсу є посилення інформаційного супроводу діяльності монобільшості у Верховній Раді - фракції "Слуга народу".