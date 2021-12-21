КСУ визнав конституційною заборону показу в Україні російських фільмів та серіалів

Конституційний суд України визнав конституційною заборону показу російських фільмів та серіалів на українському телебаченні. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ 21 грудня.

Про це повідомляється на сайті суду. На засіданні розглядалося подання 47 народних депутатів.

"Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, приписи першої пропозиції абзацу десятої частини другої статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення", абзацу четвертого частини третьої статті 15, абзацу четвертого частини четвертої статті 15, частини шостої статті 15, частини сьомої статті 15, частини першої статті 151, другої пропозиції частини другої статті 151 Закону України "Про кінематографію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що закон про заборону показу російських фільмів в Україні, зроблених після 1 січня 2014 року, у квітні 2016 року підписав тодішній президент Петро Порошенко.

Подання нардепи ще минулого скликання Верховної Ради зробили у липні 2018 року. За матеріалами Обозоеватель.